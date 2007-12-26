На шахте им. Засядько продолжают добывать уголь?

По информации, которая стала известна территориальному управлению Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области, сегодня на шахте им. Засядько осуществлялась добыча угля.

Статистические данные о количестве добытого угля, которые ежедневно поступают в Министерство угольной промышленности Украины, подтверждают добычу шахтой 750 тонн угля, сообщает пресс-служба Госгорпромнадзора.

Для проверки информации на шахте работают государственные инспекторы Донецкого горного округа.

В то же время, независимо от результатов проверки факта несанкционированной добычи, Госгорпромнадзор считает целесообразным усилить менеджмент шахты, поскольку есть сомнения относительно искренности намерений нынешнего руководства реально улучшить уровень безопасности на предприятии. Так, невзирая на гибель 106 горняков, 23 декабря во время выполнения восстановительных работ, в результате нарушения правил безопасности на шахте им. Засядько были травмированы три горняка, один из них - смертельно.

Кроме того, в документации, которая подготовлена директором предприятия для членов правительственной комиссии по расследованию аварии, были завышены существующие предельные нормативы по добыче. Поэтому даже принудительное ограничение нагрузки на лавы, фактически будет значить, что интенсивность добычи останется без изменений. То есть такой, которой она была в канун аварии 18 ноября, отмечает пресс-служба Госгорпромнадзора.

Также не отвечали действительности поданные правительственной комиссии сведения о завершении депрессивной съемки и устранения шахтой обнаруженных недостатков.

Как сообщал УНИАН, в результате трех взрывов на шахте имени Засядько 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей).

Работа шахты была временно прекращена.

18 декабря городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что на шахте имени Засядько после ликвидации аварии добыча угля будет возобновлена на горизонтах выше 1000 метров. "Там, где добыча может вестись, на глубине выше одного километра, это горизонты 800 метров, я думаю, что там работы на шахте Засядько возобновятся", - сказал мэр.