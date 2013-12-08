Украина подписала с Китаем "небывалое" ипотечное соглашение на $15 миллиардов - Арбузов

Об этом 8 декабря в программе «События недели» телеканала ТРК «Украина» заявил первый вице-премьер-министр страны Сергей Арбузов.

«В рамках этого визита действительно подписаны 22 соглашения. Наиболее интересные - это, первое, совместное ипотечное кредитование на $15 млрд. на 15 лет. Я считаю, что это небывалое соглашение», - подчеркнул вице-премьер. По его словам, данный проект позволит решить многие проблемы строительной отрасли Украины. Также Сергей Арбузов рассказал о предоставленных кредитах в энергетической сфере в размере $3 млрд. и аналогичном по объему инвестиций проекте в сельском хозяйстве.

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Особое внимание первый вице-премьер-министр уделил совместному строительству глубоководного морского порта в Сакском районе АР Крым. Комплекс включит в себя контейнерный терминал, а также терминалы для зерна и сыпучих грузов. Общий грузооборот, по расчетам, составит порядка 140 млн. тонн в год. «Аналогов в Украине таких портов сейчас нет. Мы планируем, что суда будут заходить любого водоизмещения, будет возможность производить контейнерные разгрузки, и для зерновых. Вокруг порта будет выстроен технопарк. Будет организована железнодорожная ветка... Это небывалая возможность для страны, причем это один их проектов, где госгарантии не требуются», - подчеркнул Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр охарактеризовал визит украинской делегации в Китай как положительный. «Это ключевые соглашения, которые в ближайшее время дадут возможность получить инвестиции в нашу страну. Эти программы отрабатывались больше года, и я очень рад, что они подписаны. В ближайшее время мы будем оповещать общественность о том, что происходит», - заявил Сергей Арбузов.