Китай инвестирует в строительство глубоководного порта в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Пекине сообщил генеральный директор "Киевгидроинвест" Алексей Мазюк перед началом украино-китайского бизнес форума.

Мазюк рассказал, что сегодня в Пекине будет подписан меморандум, который предусматривает финансирование строительства китайской инвестиционной корпорацией.

По его словам, глубина акватории порта будет 25 метров. Порт будет расположен в Сакском районе рядом с поселком Фрунзе.

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В порту планируется несколько терминалов, главным будет контейнерный терминал, также будет зерновой терминал, мощность до 10 млн тон в год.

"Это уникальное сооружение, функцией которого будет перераспределять грузовые потоки с востока на Европу", - сказал предприниматель. Он напомнил, что Украина находится в евразийском потоке, историческое название которого - Великий шелковый путь. "Сегодня, собственно говоря, мы принимает участие в создании Великого шелкового пути элементом морской логистики", - сказа Мазюк.

Он рассказал, что Украинское государство получит 50% того, что будет построено. "Это первый прецедент, когда работают частные инвестиции без госгарантий", - отметил он. 50% - получит инвестор. Проект состоит из двух очередей. Первая очередь - будет стоить 3 млрд долл и будет реализован за 4-5 лет.