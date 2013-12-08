Перед АП находится не менее тысячи "беркутовцев" - агентство

Об этом сообщает РИА Новости.

На Банковой улице, где располагается здание администрации президента, "Беркут" и демонстрантов разделяют около 150 метров. Выход на Банковую улицу с Институтской преграждают активисты партии «УДАР» Виталия Кличко. На свободном пятачке между милицией и демонстрантами находится примерно 15 журналистов, в основном это фотокорреспонденты. Митингующие на Институтской улице стоят с флагами Украины и ЕС, также виден флаг России, они скандируют антиправительственные лозунги.

Напомним, в центре Киева на Майдане Незалежности в воскресенье проходит «всенародное вече», на которое пришли десятки тысяч человек. Ранее колонна демонстрантов начала движение от Майдана Незалежности для блокирования правительственного квартала.