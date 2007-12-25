В Киеве двое неизвестных ранили из автомата работника милиции

Сегодня в Киеве около 17.30 сотрудники спецподразделения “Беркут” задержали двух мужчин, которые часом раньше оказали сопротивление с применением оружия милицейскому патрулю, ранив одного из стражей порядка.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей Главного управления МВД в городе Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, “сегодня около 16.30 на Контрактовой площади наряд ППС остановил двух молодых мужчин в возрасте около 25 лет и попросил их предъявить документы и содержание рюкзака, который был у одного из них. Однако мужчина прыгнул в сторону и выхватил из рюкзака предмет, похожий на автомат "узи", и произвел несколько выстрелов в направлении стражей порядка, ранив одного из них”.

После чего нападающие убежали с места приключения.

Как рассказал В.ПОЛИЩУК, после получения информации о нападении на милицейский патруль в Киеве был введен план «Перехват». Милиция опросила свидетелей, которые сообщили, что подозреваемые остановили такси и направились по Набережной магистрали в сторону мостов.

Около 17.30 наряд «Беркута» на мосту Патона увидел автомобиль, который указывался в “ориентировке”. Наряд своим автомобилем прижал такси к ограждению моста. После этого из такси выпрыгнули двое мужчин, которые пытались убежать. Во время задержания один из них выхватил оружие и направил его на стражей порядка. Однако после предупреждения одного из “беркутовцев” о том, что тот откроет огонь на поражение, выбросил свое оружие в Днепр, сообщил В.ПОЛИЩУК.

Мужчин задержали и доставили в один из райотделов милиции. Устанавливаются их личности.

Раненный на Контрактовой площади сотрудник ППС, по предварительным данным, получил три ранения в ногу. Милиционер госпитализирован.