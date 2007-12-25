Кабмин отменил акты правительства Януковича о руководстве НКРС

Кабинет министров на состоявшемся 24 декабря внеочередном заседании отменил кадровые назначения, проведенные правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член НКРС Сергей АПАСОВ.

По его словам, были отменены 34 акта Кабмина Виктора ЯНУКОВИЧА, действие которых было остановлено указами Президента Виктора ЮЩЕНКО как противоречащих Конституции и действующему законодательству Украины, в т.ч. постановления и распоряжения Кабмина об увольнении четырех представителей НКРС (председателя и трех членов НКРС) и назначении новых на их место.

Как известно, в 2007 году правительство уволило четырех представителей НКРС: постановлением Кабмина был уволен председатель НКРС Олег ГАЙДУК и распоряжениями Кабмина - члены НКРС Сергей АПАСОВ, Александр СКЛЯРОВ и Петр СЕМЕРЕЙ.

На их место правительством были назначены В.ЗВЕРЕВ (председатель НКРС), Н.КОСТРЫБА и В.ПАЩУК, С.КОЛОБОВ (члены НКРС).

Постановлением Окружного административного суда Киева от 19.10.2007 г. было открыто производство административного дела № 10/158 по иску ООО «АнТ» (Киев) к НКРС о признании действий и решений последней противоправными. НКРС постановлением суда запрещено проводить заседания и принимать решения при участии нелегитимно назначенных членов НКРС. Согласно постановлению Окружного административного суда от 5 ноября 2007 года, было запрещено проведение заседаний НКРС в составе членов и председателя НКРС, которые назначены Кабинетом Министров Украины, а именно: В.ЗВЕРЕВ (председатель НКРС), Н.КОСТРЫБА и В.ПАЩУК, С.КОЛОБОВ (члены НКРС).

Очередное заседание суда по этому делу было назначено на 5 февраля 2008 года.

Справка УНИАН. Президент Украины В.ЮЩЕНКО в августе-ноябре 2007 года своими указами остановил действие постановления и распоряжений правительства об увольнении председателя и членов НКРС и направил в Конституционный Суд Украины конституционные представления о соответствии Конституции Украины (конституционности) данных постановления и распоряжений. В частности, в представлениях Президента отмечается, что, согласно статье 20 Закона Украины «О телекоммуникациях», председателя и членов НКРС назначает по представлению премьер-министра на должности и прекращает их полномочия Президент Украины.

НКРС – регулирующий орган отрасли связи, состав - председатель и семь членов.