В Украине завтра ожидается мокрый снег

Как сообщили в гидрометцентре, ночью в западных и северных, днем местами в Украине, кроме юга, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза. В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. Читайте также: На российском ТВ заявили, что украинцы митингуют из-за изменений в погоде (видео) В столице небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

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