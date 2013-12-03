На российском ТВ заявили, что украинцы митингуют из-за изменений в погоде (видео)

Ведущий российского телеканала "Россия 24" начал прогноз погоды с утверждения, что "украинскую столицу снова лихорадит" из-за выступлений оппозиции и изменчивой погоды".

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По словам синоптика, "резкое ухудшение политического климата в Украине" как раз совпало с переходом между сезонами.

"В Киеве продолжаются беспорядки. Начались они ровно в тот же день, что и 9 лет назад Оранжевая революция". Как раз резкое ухудшение политического климата в Украине совпало с переходным периодом между сезонами. И, возможно, это не случайно: ученые Колумбийского университета в США выдвинули смелую теорию - плохая погода провоцирует людей на конфликты ", - заявил ведущий.

Кроме того ведущий добавил, что на настроение украинского повлияла не только погода, но и изменение атмосферного давления.