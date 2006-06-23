Пассажирский самолет «Харьков-Стамбул» совершил аварийную посадку
11:45, 23 июня 2006Общество
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На борту самолета находились 55 человек
В четверг в 8.20 в аэропорту Харькова осуществил аварийную посадку самолет «DC-9» авиакомпании «Украинско-средиземноморские авиалинии», который выполнял рейс «Харьков-Стамбул».
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, согласно предварительным данным, у самолета отказала система кондиционирования. На борту самолета находились 48 пассажиров и 7 членов экипажа. Люди не пострадали.
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