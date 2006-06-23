Пассажирский самолет «Харьков-Стамбул» совершил аварийную посадку

В четверг в 8.20 в аэропорту Харькова осуществил аварийную посадку самолет «DC-9» авиакомпании «Украинско-средиземноморские авиалинии», который выполнял рейс «Харьков-Стамбул».

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, согласно предварительным данным, у самолета отказала система кондиционирования. На борту самолета находились 48 пассажиров и 7 членов экипажа. Люди не пострадали.