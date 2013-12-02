Париж обеспокоен событиями в Киеве - МИД

Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль.

"Франция осуждает насилие, следствием которого стали множество раненых среди протестующих, среди полицейских и журналистов. Украина готовится к Совету министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, и мы призываем все стороны сохранять сдержанность", - сказал Надаль, передает РИА «Новости».

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Массовые акции противников политики властей Украины в Киеве и других регионах страны начались 21 ноября, когда правительство объявило о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В субботу спецназ "беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. В воскресенье в городе состоялся многотысячный митинг, который закончился захватом здания мэрии и дома профсоюзов.