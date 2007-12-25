Ющенко: в Украине должна появиться хотя бы одна современная тюрьма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости реформирование учреждений исполнения наказаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера, представляя нового министра юстиции Николая ОНИЩУКА сотрудникам министерства.

По словам главы государства, необходимо «радикально изменить национальную политику в этом направлении». «В Украине должна появиться хотя бы одна современная тюрьма, которая отвечает современным требованиям», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что в последнее время на этот вопрос внимание обращалось по остаточному принципу. «А с 2008 года государственная политика должна быть другой - качественной, продуманной», - отметил В.ЮЩЕНКО.