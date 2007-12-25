Минфин подготовил проект бюджета-2008

Министерство финансов Украины подготовило проект закона о государственном бюджете на 2008 год для рассмотрения на заседании Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Руководитель главного финансового ведомства государства Виктор ПИНЗЕНИК отметил необходимость принятия бюджета еще до конца этого года, чтобы граждане могли беспрепятственно получить зарплаты и пенсии в начале следующего. “Страна должна войти в новый год с бюджетом”, - отметил министр финансов.

В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что, невзирая на невероятно сжатые сроки для подготовки документа, Минфин успешно выполнил это задание.

“Мы не могли принять проект старого правительства, потому что в нем не была учтена новая цена на газ, не учтены важные социальные инициативы, была критической разбалансированность государственных финансов, а реальный дефицит бюджета зашкаливал”, - отметил В.ПИНЗЕНИК. Он заметил, что в предложенном к рассмотрению правительства документе указанные проблемы решены, баланс бюджета возобновлен, а также предложен ряд социальных инициатив.

“Невзирая на невероятно короткий срок для подготовки бюджета, мы сделали главное – оказали ему неотложную медицинскую помощь, чтобы можно было принять документ до конца года”, - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Проект бюджета-2008 Минфин обнародует на заседании правительства, которое состоится в среду, 26 декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Партия регионов заявила, что завтра, 25 декабря, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. Первая и основная тема встречи – требование Партии регионов принять бюджет еще до конца года.