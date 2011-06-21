Суд запретил массовые мероприятия во Львове 22 июня

Сегодня Львовский окружной административный суд принял решение запретить проведение массовых мероприятий в городе 22 июня. Об этом сообщила УНИАН начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

«Суд удовлетворил иск городского совета и запретил проводить во Львове 22 июня мероприятия, конечно, кроме тех, которые предусмотрены распоряжением городского председателя и председателя областной государственной администрации», - сообщила Г.ПАЙОНКЕВИЧ.

«Третьей стороной на стороне истца выступило ЛГУ ГУМВД», - сообщила представитель от городского совета Юлия САВКА.

Напомним, 20 июня Львовский городской совет подготовил иск в суд, чтобы запретить мероприятия 22 июня. Как сообщила начальник юридического управления Г.ПАЙОНКЕВИЧ, иск был направлен, поскольку городской совет получил две заявки на проведение мероприятий во Львове 22 июня в одинаковое время и одном месте.

Первые заявки поступили от Комитета «Евреи против антисемитизма» и общественной организации «Евреи против Гурвица», а также общественной организации «Сокол». Всего по делу рассматривали заявки 9 организаций и объединений: организация «Евреи против антисемитизма», организация «Сокол», ЛОО ПП «Наша Украина», ЛОО ПП «Украинская национальная ассамблея», ВОО «Русское движение Украины», Львовское городское отделение Всеукраинского объединения ветеранов, ЛОО ПП «Украина соборная», ВОО «За Украину, Беларусь и Россию», Партия Сталина.