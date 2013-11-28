Эксперт: Украина может рассчитывать на кредит МВФ

Об этом в ходе интернет-конференции на ЛІГАБізнесІнформ рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Рассчитывать на кредит МВФ мы вполне можем. Вопрос в другом: готовы ли мы выполнять условия, которые будут идти с новым кредитом. Многие из них крайне сложно воплотить в жизнь в силу целого ряда политических ограничений», - отмечает он.

В частности, по его словам, МВФ будет продолжать настаивать на необходимости снижения дефицита госбюджета с его текущей отметки, превышающей 5,5% ВВП до более приемлемого параметра в границах около 3% ВВП.

«Снижение дефицита государственного бюджета до требуемых 3% ВВП вряд ли будет выполнимо, но это не означает, что Украина не может иметь четкого плана по его снижению на более длительную перспективу. Для МВФ важно показать план, и гарантировать его выполнение. Тогда параметр можно считать согласованным», - добавил он.

Устенко констатирует, что необходимость перехода к более плавному (гибкому) курсообразованию продиктована общим подходом к странам, имеющим значительный дефицит счета текущих операций (как следствие – торгового дефицита) и вряд ли этот подход будет изменен в отношенииУкраины.

«Переход к более гибкому курсообразованию де-факто уже происходит. После того, как межбанковский валютный рынок пробил отметку в 8,2, сомнения в этом исчезли. Поэтому требуемое смягчение в курсовой политике уже происходит, и переговоры с МВФ по данному параметру вряд ливызовутсерьезныебаталии», - убежден исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Эксперт полагает, что неполучение кредита МВФ не означает, что у Украины исчезают другие возможные источники финансирования, например от России.

«И у правительства и у Нацбанка есть достаточно инструментов, чтобы не допустить дефолт. Вопрос в том, что ими надо правильно воспользоваться», - резюмировал он.