СМИ: Украина готова променять евроинтеграцию на газовую скидку от России

Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру газового контракта 2009 года, заявил вчера в эфире канала ICTV премьер-министр Николай Азаров. "Мы на протяжении этого времени убеждали РФ пойти на пересмотр контракта. Сейчас такое обещание по большому счету есть, и мы надеемся, что реализуем его в ходе переговоров",— сказал он. В Минэнерго официально ситуацию не комментируют, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Однако источник "Ъ" в министерстве рассказал, что переговоры возобновились на фоне отказа Украины от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "Сейчас наша позиция — это снижение цены до $250-260 за тыс. кубометров и гарантии загрузки газотранспортной системы в объеме не менее 90 млрд кубометров в год",— объяснил собеседник "Ъ". По его словам, Украина также готова создать консорциум с Россией на базе украинской ГТС.

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В пресс-службе "Газпрома" вчера официально эти предложения не комментировали. Однако источник "Ъ", знакомый с позицией российской стороны, отметил, что одного консорциума для снижения цены газа сегодня будет недостаточно. "Один консорциум вряд ли кого-то уже заинтересует. Сотрудничество должно проходить в более широком формате, предложение украинской стороны должно быть пакетным. Речь может идти о консорциуме, участию в совместных проектах по добыче газа и допуске "Газпрома" до конечных потребителей топлива",— объяснил собеседник "Ъ".

Между тем в агентстве Fitch Ratings в пятницу заявили, что считают маловероятным снижение цены газа для Украины (см. стр. 1) в ближайшее время. "Fitch не ожидает в краткосрочной перспективе какой-либо поддержки со стороны России, будь то финансирование или более низкая цена газа, которые помогли бы Украине усилить экономическую политику и преодолеть внешние финансовые вызовы",— говорится в сообщении агентства.