СМИ: Украина готова променять евроинтеграцию на газовую скидку от России
Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру газового контракта 2009 года
Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру газового контракта 2009 года, заявил вчера в эфире канала ICTV премьер-министр Николай Азаров. "Мы на протяжении этого времени убеждали РФ пойти на пересмотр контракта. Сейчас такое обещание по большому счету есть, и мы надеемся, что реализуем его в ходе переговоров",— сказал он. В Минэнерго официально ситуацию не комментируют, пишет КоммерсантЪ-Украина.
Однако источник "Ъ" в министерстве рассказал, что переговоры возобновились на фоне отказа Украины от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "Сейчас наша позиция — это снижение цены до $250-260 за тыс. кубометров и гарантии загрузки газотранспортной системы в объеме не менее 90 млрд кубометров в год",— объяснил собеседник "Ъ". По его словам, Украина также готова создать консорциум с Россией на базе украинской ГТС.
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В пресс-службе "Газпрома" вчера официально эти предложения не комментировали. Однако источник "Ъ", знакомый с позицией российской стороны, отметил, что одного консорциума для снижения цены газа сегодня будет недостаточно. "Один консорциум вряд ли кого-то уже заинтересует. Сотрудничество должно проходить в более широком формате, предложение украинской стороны должно быть пакетным. Речь может идти о консорциуме, участию в совместных проектах по добыче газа и допуске "Газпрома" до конечных потребителей топлива",— объяснил собеседник "Ъ".
Между тем в агентстве Fitch Ratings в пятницу заявили, что считают маловероятным снижение цены газа для Украины (см. стр. 1) в ближайшее время. "Fitch не ожидает в краткосрочной перспективе какой-либо поддержки со стороны России, будь то финансирование или более низкая цена газа, которые помогли бы Украине усилить экономическую политику и преодолеть внешние финансовые вызовы",— говорится в сообщении агентства.