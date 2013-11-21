Украинские товары будут конкурентоспособными в ЕС - президент Австрии

Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер уверен, что украинские товары будут конкурентоспособными на европейском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на украинско-австрийском бизнес-форуме в Вене.

По словам Фишера, Австрия как один из главных инвесторов Украины может оценить, какие преимущества для Украины открывает европейская ассоциация и создание зоны свободной торговли.

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Как сказал президент Австрии, это создание новых рабочих мест, а также открытие крупнейшего в мире рынка. “Украинские товары будут доступны 500 млн потребителей”, - сказал Фишер.

Говоря о конкурентоспособности украинских товаров, Фишер отметил, что при условии преодоления определенных бюрократических преград «плоды евроинтеграции не заставят на себя долго ждать».