Украинские товары будут конкурентоспособными в ЕС - президент Австрии
Хайнц Фишер отметил, что при условии преодоления определенных бюрократических преград «плоды евроинтеграции не заставят себя долго ждать».
Федеральный президент Австрии Хайнц Фишер уверен, что украинские товары будут конкурентоспособными на европейском рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на украинско-австрийском бизнес-форуме в Вене.
По словам Фишера, Австрия как один из главных инвесторов Украины может оценить, какие преимущества для Украины открывает европейская ассоциация и создание зоны свободной торговли.
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Как сказал президент Австрии, это создание новых рабочих мест, а также открытие крупнейшего в мире рынка. “Украинские товары будут доступны 500 млн потребителей”, - сказал Фишер.
Говоря о конкурентоспособности украинских товаров, Фишер отметил, что при условии преодоления определенных бюрократических преград «плоды евроинтеграции не заставят на себя долго ждать».