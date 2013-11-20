Крымчане пикетировали генконсульство РФ из-за недостроенных Черноморским флотом домов

Несколько десятков севастопольцев и жителей других городов Крыма - инвесторы строительства двух возводившихся Строительным управлением Черноморского флота России многоквартирных домов, сегодня в Симферополе пикетировали Генеральное консульство РФ в знак протеста против не предоставления причитающегося им жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета передали сотрудникам Генконсульства России письма на имя Президента России и министра обороны РФ с соответствующей жалобой.

В интервью журналистам представители обманутых пайщиков заявили, что в 2005 году около 45 украинских и российских семей внесли «Стройуправлению ЧФ РФ» в счет будущего жилья на улице Астана Кесаева, 13-А, крупные суммы - от 50 до 100 тысяч долларов. Но российские военные, обещавшие построить жилье к 2007 году, за 8 лет дома так и не простроили. В 2008-м военные строители попросили тайм-аут, а затем наступил кризис, и, пайщики остались без квартир.

Пикетчики держали в руках плакаты: «Минобороны России – это ваш позор!», «Строительное управление ЧФ РФ оставило нас без жилья» и другие.

Вышедший к пикетчикам представитель Генконсульства заявил, что работники Генконсульства знают об этой проблеме, и пообещал, что письма будут переданы адресатам «в самые кратчайшие сроки».

Читайте также: Стагнация на рынке недвижимости в Украине продлится не менее 2-3 лет – эксперты

Как сообщал УНИАН, за минувшие годы обманутые вкладчики прибегали к различным акциям протеста, вплоть до приковывания себя к забору у штаба ЧФ РФ. Кроме того, они неоднократно обращались с письмами к руководству России, в украинские правоохранительные органы. «Строительное управление ЧФ РФ» уже несколько лет находится в стадии санации, за стройку сейчас отвечает открытое акционерное общество «Главное управление обустройства войск Министерства обороны РФ».