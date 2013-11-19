Украинские пограничники перехватили аквалангистов с шестью бочками спирта (фото)

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Во время дополнительного обследования водной поверхности Кучурганского лимана вблизи украинского населенного пункта Лиманское (украинско-молдавская граница – УНИАН) пограничники заметили двух людей, которые в снаряжении аквалангистов с помощью электродвигателей тащили предметы по водной поверхности.

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Увидев правоохранителей Украины, они скрылись под водой на смежной территории, бросив при этом неизвестные предметы на поверхности. Впоследствии группа реагирования отдела „Кучурган” на расстоянии 200 метров от берега выловила 6 пластмассовых бочек, скрепленные между собой, которые были наполнены жидкостью с характерным запахом спирта. Всего в 230-литровых бочках было 1380 литров этой жидкости.

Товар, предварительная стоимость которого составляет 35 тысяч гривен, передали в установленном порядке представителям Министерства доходов и сборов в Одесской области.