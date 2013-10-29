На дне Днестра пограничники нашли 230-метровый спиртопровод

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Обследуя фарватер реки Днестр вблизи села Садковцы Могилев-Подольского района Винницкой области, пограничный наряд заметил в 10 метрах от украинского берега пластиковый шланг диаметром 25 миллиметров. Он был прикреплен к металлическому тросу, который пролегал по дну реки в сторону Молдовы. Обычно на границе с Молдовой правонарушители используют трубопроводы для перекачивания спирта.

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На данное время пограничниками осуществлен комплекс мероприятий по документированию признаков подготовки к противоправной деятельности и демонтажу 230-метрового пластикового шланга. Кроме того, с целью проверки днестровских островов и береговых отмелей осуществляется совместное патрулирование украинскими и молдавскими пограничниками.