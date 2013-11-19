На Тернопольщине женщины пытались "согреться" лекарством для скота, одна умерла

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиция, на этой неделе в селе Шманьковцы Чертковского района две жительницы села помогали односельчанину, который на ферме разводит овец и коз. Поскольку замерзли, решили согреться. Хозяина на месте не было, но они нашли в подсобке бутылку из-под спиртного. Жидкость в ней имела спиртовой запах, поэтому женщины решили, что это алкоголь и немного выпили.

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Сразу после этого им стало плохо. Когда приехали врачи скорой, 49-летняя женщина уже умерла, 36-летнюю - госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением неизвестного происхождения.

Правоохранители установили, что женщины отравились настойкой чемерицы, которую фермер использовал в качестве лечебного средства для скота. Он объяснил, что даже 30–60 мл этой настойки вызывает тяжелое отравление у человека.

По факту смерти женщины в результате отравления открыто уголовное производство.