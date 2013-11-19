Во Львовской области три человека отравились неизвестным веществом
09:49, 19 ноября 2013Общество
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Во Львовской области три человека были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии после употребления неизвестного вещества
Три человека попали в реанимацию / Фото : obllik.ck.ua
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 18 ноября в 22.30 в реанимационное отделение Жидачевской центральной районной больницы после употребления в пищу неизвестного вещества в тяжелом состоянии госпитализированы три человека 1955-го, 1959-го и 1960 года рождения, жители пгт Гнездычев Жидачевского района.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине более 20 человек отравились курами гриль.
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