В Ривне ограбили зоопарк

Вчера, 15 ноября, в органы внутренних дел поступило заявление от директора Ривненского зоопарка о том, что из помещения учреждения похищено 100 тыс. грн.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ривненской области.

Сейчас установлено, что неизвестные лица, сломав решетки и выбив окна, проникли в помещение, взломали металлический сейф и похитили деньги – выручку от продажи билетов за посещение зоопарка.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение). Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи УМВД Украины в области. Ответственность за совершение этого правонарушения предусмотрена в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ривненской области.