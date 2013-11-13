Полторы сотни гектаров Беличанского леса отдали под застройку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Киевсовета. Оба решения поддержали все 85 зарегистрированных на тот момент в сессионном зале депутатов.

«Изменить целевое назначение земельного участка. И разрешить его использование для строительства и эксплуатации индустриального парка и объектов строительства в его границах в рамках реализации проекта «БИОНИК Хилл», - говорится в решении.

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Решение принято ввиду, учитывая ходатайство ООО «Бионик Ленд», в собственности которого земельные участки находятся на основании госактов от 11 декабря 2012 года.

На указанных землях расположен комплекс зданий, которые являются собственностью общества.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2013 года Киевсовет утвердил план территории Беличанского леса для "БИОНИКИ Хилл" на земельном участке на улице Пономарева, 1-а в Святошинском районе Киева.

На сессии, где рассматривался вопрос, выступили представители общины Киева, которые подчеркнули, что речь идет о территории Беличанского леса. В частности, представитель Комитета защиты Беличанского леса Вероника Агеева отметила, что проект “БИОНИК Хилл” (BIONIC Hill) предусматривает строительство 35-тысячного микрорайона с жилищной и офисной застройкой в центре Беличанского леса.

Она обратила внимание на то, что защитники леса ждут подписания Президентом Украины указа о предоставлении Беличанскому леса статуса национального природного парка.

По ее словам, детальный план территории Беличанского леса после подписания соответствующего указа Президента нужно будет рассматривать уже исходя из других условий, а именно - с учетом статуса этого леса как национального природного парка.

В ответ депутат Киевсовета (фракция ГАК) Юрий Бондарь сказал, что площадка, которая отводится под “БИОНИК Хилл”, - это территория бывшей воинской части. По его словам, никакого вреда лесу в данном случае не будет причинено, а община Киева должна положительно относиться к тому, что нашелся инвестор, который заинтересовался этой территорией.

Согласно приложенному к проекту решения проектному плану территории застройки, в пределах инновационного парка «БИОНИК Хилл» планируется построить, кроме учебно-исследовательского центра, конференц-залы и офисные здания с шоу-румом, наукоемкое производство. Запланировано также построить многоквартирные жилые дома и гостиницу на 165 номеров, общежитие, ЖЭК, отделение связи, предприятия бытового обслуживания, поликлинику на 700 посетителей, общеобразовательную школу на 33 класса, детское дошкольное заведение на 160 мест, помещение для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, видеосалон, библиотеку, торговые заведения продовольственных и непродовольственных товаров. Предусматривается открыть заведения общественного питания с магазинами кулинарии, фитнесс-центрами, паркинг на 750 автомобилей и др.

В решении отмечается, что проект прошел общественное обсуждение, и все замечания и предложения общественности, рассмотренные на заседании рабочей группы, созданной в соответствии с приказом Департамента градостроительства и архитектуры от 22 января 2013 года, учтены.

Справка УНИАН. Проект «БИОНИК Хилл» был презентован на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors 19-20 апреля 2012 года.

КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года. По его словам, меморандумы подписаны с компаниями, которые имеют практический опыт реализации таких проектов и которые будут инвестировать средства в реализацию соответствующих проектов.

Стоимость проекта, по информации Попова, около 1 млрд долларов.