В ГПУ назвали ложью заявление Власенко о незавершенном досудебном следствии

В Генеральной прокуратуре называют ложными и манипулятивными заявления защитника бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко о том, что досудебное следствие по делу об избиении им его бывшей жены Наталии Окунской не завершено и что ему об этом следователь не сообщал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“Это ложные заявления, это попытка манипулирования информацией”, - сказали в ГПУ, еще раз заметив, что вчера соответствующий документ о завершении досудебного следствия в уголовном производстве Власенко был зачитан следователям в присутствии понятых и вручен, но он по каким-то причинам его не взял.

В ГПУ также заметили, что действительно Власенко имеет на сегодня повестку явиться в Главное следственное управление, но учитывая, что досудебное следствие по делу официального завершено, он и его адвокат имеют возможность начать ознакомление с материалами дела.

Также в прокуратуре обратили внимание и на то, что в случае если подозреваемое лицо захочет представить следствию какую-то дополнительную информацию, оно это может сделать путем подачи соответствующего ходатайства.

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленно легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут позволить ему выехать за границу.

Также суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

Сегодня, 13 ноября, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главное следственное управление Генпрокуратуры завершило досудебное следствие в уголовном производстве относительно Власенко, который подозревается в неоднократном избиении в 2008 году своей бывшей жены Окунской.