Досудебное следствие по делу Власенко об избиении бывшей жены завершено - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Решение о завершении досудебного следствия было принято следователем Генпрокуратуры с учетом того, что все необходимые следственные действия в рамках уголовного производства выполнены" - отметили в пресс-службе ГПУ, подчеркнув что единственное, чего не хватало следствию - это показания самого Власенко, "которые уже получены".

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Как подчеркнули в ГПУ о принятом решении Власенко и его адвокату было сообщено во время очередного допроса в присутствии понятых.

В ГПУ продолжая тему заметили, что сейчас подозреваемый и сторона его защиты имеют право ознакомиться с материалами уголовного производства, объем которых составляет 11 томов.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.

Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн.

По решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Вместе с тем, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

Также судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.