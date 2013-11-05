Лутковская говорит, что сейчас милиция значительно реже пытает украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская во время расширенного заседания Экспертного совета при Представителе Уполномоченного по вопросам реализации национального превентивного механизма против пыток сегодня в Киеве.

«На сегодняшний день я констатирую значительное уменьшение случаев пыток в органах внутренних дел с целью получения сведений… в частности, после вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса», - сказала омбудсмен.

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По ее словам, устранена основная цель пыток, которая была в старом кодексе, – признание ложилось в основу обвинения и после этого дело попадало в суд.

«Всегда мы говорили, что основная причина (пыток – УНИАН) не в том, что бьют милиционеры, а основная причина в том, что суд принимает полученное в результате пыток как доказательство… На сегодняшний день ситуация изменилась, и все доказательства подлежат оценке следственным судьей. Я на сегодняшний день ни разу не сталкивалась с тем, что может избить судья. В связи с этим, количество жалоб на избиение сократилось в разы. Не прекратилось вообще, но сократилось. Если осталось, то как некая привычка правоохранительных органов (добиваться признания) таким образом, иначе не научили», - отметила Уполномоченный ВР по правам человека.

Лутковская также выразила надежду, что в процессе дальнейшей реализации УПК пытки вовсе уйдут в прошлое.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс Украины вступил в силду 20 ноября 2012 года.