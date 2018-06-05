Насилие как привычка правоохранителя

На новый Уголовный процессуальный кодекс, большинство положений которого начало работать с 20 ноября прошлого года, возлагали большие надежды. Он должен был разом усовершенствовать и европеизировать всю судебно-правовую систему Украины, а наиболее постыдные её явления, такие как пытки, выбивание признаний, беспричинное задержание, незаконные обыски и вовсе ликвидировать. Однако даже те обвинения в адрес правоохранителей, которым удаётся попасть в СМИ и реестр досудебных расследований, лишают всяческих иллюзий на этот счёт: преступления в Украине по старой советской традиции по-прежнему раскрываются совсем не в белых перчатках.

Били, пытали, убивали…

Украинскую милицию (в этом легко убедиться, просмотрев СМИ) ежедневно упрекают в жестоком обращении с задержанными, еженедельно – в пытках и избиениях подозреваемых, ежемесячно – в неоправданно жестоком разгоне мирных акций протеста и нападении на журналистов, регулярно – в запугивании и вымогательстве.

Каждый день в лентах новостных агентств появляются новости о зверствах в районных отделениях милиции. Например, в Тернополе правоохранителям вменяется в вину нанесение тяжелых телесных повреждений 15-летнему подростку – ему просто сломали руку при задержании.

В Киеве трое сотрудников Оболонского райуправления милиции (оперуполномоченный уголовного розыска и два инспектора ППС), находясь в служебном кабинете, силой пытались заставить 59-летнюю киевлянку дать признательные показания в совершении кражи мобильного телефона. В соответствии с материалами расследования, милиционеры нанесли женщине удары руками по голове и телу, а также резиновой палкой – по ногам».

И это ещё самые «безобидные» случаи. Например, в Запорожье милицию подозревают в убийстве 19-летнего парня, который был задержан на улице в присутствии матери, а чуть позже ему «внезапно стало плохо, он упал и начал задыхаться, после чего скончался в карете «скорой». Хотя медики утверждают, что парень был мертв ещё до их приезда.

А в Катеринополе нескольких сотрудников милиции, включая начальника и замначальника райотдела, обвиняют в похищении и пытках ветерана МВС. Мужчину трое суток пытали удавкой и клофелином, а потом подбросили в районную больницу, где ему тут же диагностировали инвалидность 2 группы.

Эксперты подчёркивают – все эти частные истории только подтверждают общую тенденцию, которая совсем не изменилась за прошедший год.

Наталья Гурковская, адвокат Винницкой правозащитной группы, объясняет: «Действительно, новый УПК привёл к тому, что пыток больше или почти нет ради «выбивания» явки с повинной и фабрикации дел, но жестокость и насилие никуда не делись из милиции. Физическую силу, унижения и психологическое давление по-прежнему применяют без всякого тому оправдания».

Невозможность подсчёта

В подтверждение своих слов правозащитники приводят цифры. Например, в 15 приёмных Украинской Хельсинской группы в 2009 году поступило 202 жалобы на правоохранителей, в 2010 – 172, в 2011 – 241, в 2012 – 178, а только за первые шесть месяцев текущего 2013-го – уже 139.

При этом Генеральная прокуратура Украины сообщает, что в первом полугодии 2013 года рассматривалось только 41 заявление о совершении сотрудниками МВД преступления, предусмотренного статьей 127 УК, в 3 делах обвинительные акты переданы в суд, по 32 заявлениям уголовное производство закрыто. По статье 364 («злоупотребление властью или служебным положением») рассматривалось 146 уголовных производств, из них закрыли 139, в суды не передано ни одного обвинительного акта. По статье 365 («превышение власти или служебных полномочий») рассматривался 1938 производств, 1692 из них закрыто, в суд передано 34 обвинительных акта.

Министр Виталий Захарченко, в свою очередь, с уверенностью заявляет, что жалобы на неправомерные действия милиции составляют только 5% общего количества обращений к органам.

Узнать цифры у незаинтересованной стороны невозможно – Харьковский институт социологических исследований, ранее сообщавший, что от незаконного насилия в милиции в 2010-м пострадали 790 тысяч украинцев, а в 2011 – 984 тысячи, в последние годы исследований не проводит, а омбудсман Валерия Лутковская убеждает, что количество жалоб на пытки и незаконные обыски за прошедший год снизилось.

Юристы поправляют: количество жалоб могло уменьшиться из-за сокращения самого количества задержаний (согласно новому УПК задержать человека теперь гораздо сложнее) на 30 % или на 850 ежемесячно, обысков – на 30% и ходатайств следователей и прокуроров о взятии под арест – на 45%.

Что касается количества случаев насилия в милиции, то не существует в Украине способа её измерить.

«Число обращений таким объективным показателем быть не может, - заявляет руководитель правозащитной организации «Донецкий мемориал» Александр Букалов, - жертвы могут не жаловаться вовсе не из-за отсутствия поводов, а из-за страха, неосведомленности, неверия в помощь и т. д.»

Последнее особенно актуально, ведь, например, в 2012 году, по данным Amnesty Internation, в органы прокурату поступило 114474 жалоб на действия милиции, в том числе и о применении пыток. Расследование в итоге проводились лишь по 1750, из них только 320 закончились возбуждением уголовных дел против 438 милиционеров. В итоге в суд было направлено только 44 уголовных дела. Из них только 8 были квалифицированы по 127 статье УК Украины (пытки), по статье 364 УК («злоупотребление властью или служебным положением») — 3 дела, по статье 365 УК («превышение власти или служебных полномочий») — 31 дело, по другим статьям УК — 2 дела.

«Омбудсман действительно могла заметить снижение количества обращений к ней, - отмечает адвокат Евгения Закревская. – Только это не потому, что нарушений стало меньше, а как следствие снижения доверия у людей к этому институту. Ведь Валерия Владимировна не раз заявляла о приоритетности работы с системными нарушениями в сфере прав человека, а не "точечными" нарушениями прав конкретных людей».

Привычка избивать

Особенно неубедительным выглядит оптимизм профильного министра и омбусмана на фоне событий во Врадиевке, штурмов двух райотделов милиции в Киеве и результатов соцопроса, показавшего беспрецедентный уровень полного доверия населения к органам – менее 1%. Следовательно, новый УПК, используемый "старыми" людьми, результатов не даёт.

«Не всегда пытки и другие издевательства по отношению к задержанным – это осознанный элемент продуманного плана действий, - считает Закревская. - Это может быть просто привычкой, побочным продуктом "эмоционального всплеска", элементарным незнанием, непониманием, неверием в то, что так делать больше нельзя, ведь как иначе работать? Подобное обращение с задержанными может быть вызвано алкогольным опьянением или просто склонностью к садизму. А иногда уверенность в безнаказанности так высока, что никакой кодекс не может этому противостоять...»

Констатировать уменьшения количества незаконных обысков, о которых говорит омбудсмен, адвокат также не смогла. «Яркий пример – Врадиевка. Даже то, что к этому делу было приковано внимание огромного количества журналистов и небезразличных людей, что его под личный контроль взял президент, не помешало милиции проводить обыски у людей, внешне похожих на Дрыжака (капитана милиции Евгения, одного из подозреваемых, – УНИАН), независимо от наличия алиби и пр. А что там происходило до этого, в частности с пытками, я думаю, каждый может себе представить...», - убеждена она.

Насилие как заработок

Впрочем, в милиции осталось не только неоправданное насилие – оно является в том числе и способом заработка. Украинский офис Amnesty International продолжает документировать случаи, когда милиционеры пытали людей с целью вымогательства денег.

Из последних случаев – похищение и избиение троих подростков в Запорожье сотрудниками Орджоникидзевского и Шевченковского райотдела ради выкупа.

11 августа трое мужчин с милицейскими удостоверениями затолкали в машину троих молодых людей (двух парней и девушку), избили, пригрозили подбросить наркотики и отвезти в райотдел в обмен на… выкуп. Испуганные родители одного из них, отсутствующие на тот момент в городе, попросили друга Сергея передать грабителям деньги – 15 тысяч гривен. Мужчина пришел в условленное место, увидел красное «Пежо», в котором удерживали детей, но в последний момент вымогатели передумали и попробовали скрыться. Сергей бросился на капот машины, пытаясь задержать преступников. В итоге трое «заложников» смогли убежать, а сам Сергей оказался сброшенным на обочину. Такое геройство стоило ему здоровья – он попал в больницу. Местная милиция, надо отметить, весьма неохотно взялась за расследование «инцидента». Меж тем, буквально 8 сентября на Сергея совершили нападение вечером недалеко от дома. Сейчас он вновь в больнице. Его супруга считает, что мужа пытаются напугать и опасается за его жизнь.

«Я не думаю, я точно знаю, что Сергея чуть не убили три сотрудника милиции. Мы уже знаем и фамилии и номера машины», - заявила она УНИАН.

«Для сотрудников ОБНОН (Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков –УНИАН) это обычная практика, - рассказывает Закревская. - Они «кормятся» с этого». Если бы не Сергей, который как раз «нетипично» повел себя в такой ситуации, молодежи «пришили» бы статью 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта, – УНИАН), да и всё».

Практикующий адвокат Татьяна Монтян также подтверждает, что физическую силу в милиции применяют не только и не столько ради фабрикации дел и удовольствия. «Бьют, как и раньше. Бьют сильнее, потому что теперь только на этапе задержания могут выбить деньги у задержанных, подозреваемых, их семей и адвокатов. Знают, что потом уже ничего не перепадет», - заявляет она.

Получается, что для украинских милиционеров жестокость – это не только вредная привычка, а еще и способ зарабатывания денег, бороться с которым сводом гуманных правил бесполезно.

Активное сопротивление

Но постепенно сделать это можно с помощью гласности. Среди преступников, которых удалось привлечь к ответственности исключительно благодаря шуму в СМИ – и убийцы Георгия Гонгадзе, и Виктор Лозинский с сотрудниками местной прокуратуры, а из совсем свежих случаев – убийцы Оксаны Макар и насильник Саши Поповой.

Среди не столько громких дел тоже случаются победы. Например, благодаря вниманию региональной прессы и огласки в центральных СМИ совсем недавно в Кировограде суд дал 4 года колонии милиционеру за дерзкое избиение таксиста.

Правозащитники настаивают – спасение жертв – дело рук самих жертв. «Нужно активнее сопротивляться несправедливости и беззаконию, - подчеркивает правозащитник Букалов. - Делать то, что сделала жертва во Врадиевке – рассказывать, изобличать, словом, то, что потерпевшие как раз делать и бояться».

Действительно, арестовать и привести в суд милиционеров по врадиевскому изнасилованию удалось только благодаря отчаянному сопротивлению жертвы.

Наталья Гурковская, адвокат одной из самый известных жертв необъяснимого насилия в украинской милиции, Фирдоуси Сафарова, смогла когда-то доказать, что её подзащитный был жестоко избит в райотделе МВС при участии самого начальника милиции и посадить обидчика в тюрьму. Она уверена, что борьба с оборотнями в погонах не может быть безмолвной. «Такие показательные дела, как дело Фирдоуси или случай во Врадиевке, - считает она, - чрезвычайно важны. О них нужно говорить, люди должны знать, что если бороться, если не бояться, то можно побеждать, можно добиваться справедливости. Таких дел должно быть много – только так может удаться сломать существующую систему».

Анастасия Берёза