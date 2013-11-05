Shell и Chevron помогут Украине стать энергетически независимой к 2020 году - Янукович

Реализация проектов с компаниями «Шелл» и «Шеврон» по добыче сланцевого газа позволит Украине к 2020 году выйти на полное обеспечение себя газом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он заявил на пленарном заседании Советы отечественных и иностранных инвесторов на тему «Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы в условиях действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом».

«Уже сегодня Украина успешно сотрудничает с мировыми компаниями в сфере добычи углеводородов», - подчеркнул Президент, добавив, что это не только способствует внедрению передовых технологий и опыта, но и усиливает энергетическую безопасность нашего государства.

Как сказал Янукович, за счет иностранных инвестиций Украина увеличивает добычу собственных энергетических ресурсов, усиливает собственную энергетическую независимость.

«Реализация масштабных проектов с корпорациями «Шелл» и «Шеврон» (кстати, соглашение с последней будет подписано как раз сегодня) позволит Украине к 2020 году выйти на полное обеспечение себя газом, а по оптимистичному сценарию - и экспортировать энергоресурсы», - подчеркнул глава государства.

«Ожидаем, что после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом повысится инвестиционная привлекательность энергосектора Украины», - сказал Янукович.

По его словам, в Украине работают над улучшением условий для реализации энергетических проектов.

По убеждению главы государства, приведение украинского правового поля в соответствие с Третьим энергопакетом Евросоюза позволит повысить конкурентоспособность, прозрачность, инвестиционную привлекательность украинской энергетики.

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Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.