На Донбассе чиновник ради взятки пригласил предпринимателя к себе домой

В Краматорске Донецкой области руководитель отдела горсовета приговорен к 6 годам лишения свободы за взятку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Краматорский городской суд на прошлой неделе огласил приговор руководителю отдела горсовета, который был обвинен в получении 5 тыс. долларов взятки от частного предпринимателя.

В прокуратуре пояснили, что в ходе судебного следствия было установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя 5 тыс. долларов за продление срока аренды детского спортивного клуба. Для передачи денег чиновник пригласил предпринимателя к себе домой, где и был задержан правоохранителями.

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Руководителю отдела горсовета были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Государственным обвинением в этом уголовном производстве занималась прокуратура Донецкой области. Суд поддержал позицию государственного обвинителя, служащий признан виновным в совершении тяжкого должностного преступления, и приговорен к 6 годам лишения свободы.