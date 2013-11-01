В Кременчуге открыли памятник "великому комбинатору" Остапу Бендеру (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен в центре города возле торгового комплекса «Галактика» по улице Ленина.

Как рассказал скульптор Эльданиз Гурбинов, над изготовлением скульптуры он работал около 2 месяцев.

“Это второй мой Бендер. Первого своего Остапа Бендера я изготовил для Харькова. Сейчас он стоит возле ресторана «Рио Де Жанейро». После его изготовления мне внезапно подарили путевку в Рио. Это была моя мечта. Потом я привез оттуда орех и сейчас замуровал в стул вашего памятника. Для того, чтобы мечты сбывались необходимо посидеть на стуле», - сказал Гурбинов.

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Памятник Бендеру установлен на фоне окон торгового центра, обклеенных цитатами и афоризмами Ильфа и Петрова: «Я чту уголовный кодекс», «Скоро только кошки родятся», «Командовать парадом буду я», «Не делайте из еды культа», «Почем опиум для народа» и др.