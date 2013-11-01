В оппозиции нет единого мнения, как решить «вопрос Тимошенко» — политолог

Такое мнение высказал Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента». Он отметил, что сейчас ни один из предложенных законопроектов не имеет шансов на принятие, поскольку содержат много спорных моментов. В частности, законопроект депутата Лабунской, который предлагает разрешить заключенным выезжать за границу на лечение с одновременным освобождением от отбывания тюремного срока в связи с болезнью, вообще не выдерживает никакой критики.

Поэтому, по мнению Фесенко, нужно создать рабочую группу по разработке компромиссного законопроекта из представителей фракции «Партии регионов», возможно, с привлечением представителей Администрации Президента, депутатов от оппозиционных фракций. В таком случае, по мнению эксперта, очень высока вероятность, что вопрос может быть решен до проведения Вильнюсского саммита.

«Претензии сейчас есть ко всем трем законопроектам, которые направлены на решение «вопроса Тимошенко». Это претензии либо с точки зрения шансов на принятие, например об амнистии политзаключенных, поданный оппозиционерами — шансов на принятие у него нет, поскольку это больше политическая акция. Законопроект Мищенко неприемлем для самой Тимошенко, поскольку, фактически, сохраняет ее срок заключения. Законопроект Лабунской сомнительный, но есть информация, что миссия Квасневского-Кокса поддерживает такой законопроект как основу для компромисса. Но этот документ требует существенной доработки. Главный плюс — миссия Квасневского-Кокса рассматривает законопроект о выезде на лечение как компромисс, потому что раньше они настаивали только на помиловании», — рассказал Фесенко.

Эксперт отметил, что даже в команде Тимошенко сейчас нет единой позиции по вопросу ее освобождения или лечения. Фесенко напомнил, что одни представители оппозиции заявляют, что примут любой компромиссный вариант, который устроит миссию Квасневского-Кокса. Другие говорят, что сейчас не остается времени для доработки каких-то законопроектов и настаивают на помиловании. Фесенко уверен, что если стороны мобилизуют усилия и, все-таки будут искать компромисс, а не настаивать каждая на своей позиции, то времени на решение этой проблемы еще достаточно.

Сейчас на рассмотрение Рады представлено три законопроекта, которые предлагают разные варианты решения «вопроса Тимошенко». Два из них предполагают разрешение на лечение за рубежом лиц, отбывающих тюремные сроки, тяжело болеют и не имеют возможности вылечиться в Украине. Один из них предлагает вариант своего рода «тюремных каникул» — когда заключенный едет на лечение за рубеж и после прохождения курса возвращается в Украину для отбывания оставшегося срока. Другой предполагает, что одновременно с разрешением о выезде за рубеж на лечение суд принимает решение об освобождении такого лица от дальнейшего отбывания тюремного срока в связи с болезнью. Третий закон от партии «Батькивщина» предполагает амнистию для Тимошенко. Ранее спикер ВР Владимир Рыбак заявлял, что принятие законодательного решения о помиловании Тимошенко очень маловероятно, в то же время вопрос о возможности предоставления ей возможности пройти курс лечения за рубежом может быть решен парламентом позитивно. Возможность лечения за рубежом, а не освобождение, поддерживает также миссия Квасневского-Кокса.