Россия не будет сокращать поставки газа в Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не ожидает сокращения поставок газа в Украину и Европу, хотя Киев не погасил долг в 882 млн долл. за поставленное топливо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в интервью агентству «Рейтерс».

«Нет, в этом смысле я считаю, что всё пока, слава Богу, нормально. Все соглашения действуют, и те самые два контракта, которые мы подписали с Украиной после газового кризиса, который случился несколько лет назад. В этом смысле я не ожидаю каких-то осложнений. Надеюсь, что это прекрасно понимают и наши партнёры, которые работают в Украине. Все находится в законодательном поле, но за поставленную продукцию принято платить. Во всем мире это нормальная практика. Пусть заплатят», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что если Украина не оплатит поставленный газ, то будет переведена на предварительную оплату, которая вводится на основе действующего контракта.

«А там предусмотрено, что если в определённый период они не платят положенным образом, то покупатель переводится на авансовую оплату, на предварительную оплату. Об этом мне доложил председатель правления «Газпрома» господин Миллер, и я считаю, что это совершенно нормальная практика, это соответствует тому контракту, который заключён», - сказал Медведев.

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При этом он заверил, что если украинская сторона расплатится, тогда РФ не пойдет на этот шаг.

«Но бесконечно продлевать платеж невозможно, что бы наши коллеги ни говорили. Мы понимаем, что у них экономические сложности, но платить-то всё равно надо, тем более что мы за последнее время и кредиты им давали, и профинансировали транзит, то есть плату за транзит на довольно длительный период, заплатив им миллиарды долларов. Они хотя бы взяли что-то оттуда и заплатили за потребляемый газ», - сказал он.

Также Медведев заявляет, что позиция России по газу не связана с намерением Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Здесь нет никакой связи. Потому что платить нужно независимо от того, где находится какая страна, относится ли она к Таможенному союзу или к Евросоюзу, входит ли она в блок НАТО или не входит в блок НАТО. Платить положено. Это правильная практика. Это никак не связано с тем, что собираются делать наши украинские друзья с Евросоюзом», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

30 октября Новак заявил, что в вопросе перевода Украины на 100% предоплату поставок российского газа нужно руководствоваться действующим контрактом.