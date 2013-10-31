Кожара: Украина будет покупать газ в Европе, если не договорится с Россией

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подчеркивает, что Украина планирует и в дальнейшем покупать газ в Европе, если не будет найден компромисс с Россией.

Об этом он сказал в интервью «Урядовому курьеру» (№200 от 31 октября), отвечая на вопрос относительно «газовых войн» с Россией.

«Нынешняя политика Украины в энергетическом секторе направлена на диверсификацию поставок природного газа. Наше государство уже начало покупать газ на европейском рынке, который стоит значительно дешевле. Мы намерены и дальше идти этим путем, если не будут найдены компромиссные решения с нашими российскими партнерами», - сказал он.

Кожара выразил мнение, что «ситуации, которые были в 2006 и в 2009 годах, сегодня не могут повториться в любом случае».

«Во-первых, потому что рынок газа в Европе кардинально изменился: на протяжении короткого времени Европа прошла огромный путь по диверсификации источников поставок газа. Во-вторых, потому что Украина также достаточно успешно реформировала свой газовый рынок», - отметил министр.

Он напомнил, что Украина подписала контракт с компанией «Шелл» по освоению месторождений сланцевого газа. Вскоре также ожидается подписание контракта с компанией «Шеврон» по освоению Олесского месторождения сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в интервью «Форбс» Кожара выразил мнение, что повторение «газовой войны» уже невозможно. «Ситуации 2007 и 2009 годов, которые мы называем «газовой войной», сегодня уже невозможны для повторения. Во-первых, потому что рынок газа в Европе кардинально изменился: за короткое время Европа прошла колоссальный путь по диверсификации источников. Во-вторых, потому что Украина тоже достаточно успешно реформировала свой газовый рынок. Подписан контракт с Shell на освоение месторождений сланцевого газа. Вскоре мы ожидаем подписания контракта с ExxonMobil по освоению Олесского месторождения сланцевого газа – он сейчас готовится правительством. Это – еще около 10 млрд дол. инвестиций», - сказал он.

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*** Газовые «войны» между Россией и Украиной начались в 2005 году по поводу условий поставок природного газа в Украину, а также транзита газа европейским потребителям.

В 2005 году в ответ на предложение Украины пересмотреть тарифы на транзит российского газа в Европе по территории страны «Газпром» предложил поднять цену на газ с 50 до 230 дол. за 1000 кубометров.

Украина назвала эту цену неприемлемой. В ответ «Газпром» с 1 января 2006 года прекратил поставки природного газа в Украину, продолжив, однако, экспортировать газ через украинскую территорию. Сразу же прозвучали обвинения, что Украина «начала несанкционированный отбор газа», предназначенного европейским потребителям. Представители украинского «Нафтогаза» обвинения отвергли. В результате, в ночь на 4 января 2006 года был подписан договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» сроком на пять лет (до 1 января 2010 г.). В договоре было указано, что посредническая миссия переходит компании «Росукрэнерго», а цена на газ составляет 95 дол./тыс. кубометров (на первое полугодие 2006, в дальнейшем цена изменяется по взаимному согласованию сторон). Также «Газпром» обещал платить Украине 1,60 дол./тыс. кубометров на 100 км за транзит газа в Европу.

В 2008 году начался новый виток газового конфликта, в результате которого с 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращен полностью. После достижения договоренностей о цене и подписания 19 января в Москве соответствующих контрактов, 20 января поставка газа для Украины и транзит в Европу возобновились.

21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали новое соглашение относительно стоимости закупок и транзита газа через украинскую ГТС, связав снижение ставки на 30% от текущей величины с продолжением соглашения об аренде Черноморским Флотом Российской Федерации базы в Севастополе на 25 лет, до 2042 года.

В 2013 году противостояние в газовом вопросе продолжилось в связи с намерением Украины подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и отказом присоединиться к Таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси. Сейчас Россия строит обходные газопроводы и угрожает прекратить транзит газа в Европу через территорию Украины. 21 сентября 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о целесообразности замораживания двух ветвей украинской газотранспортной системы, если объемы транзита газа из России в страны ЕС не увеличатся.