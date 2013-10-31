Учебники с ошибками можно использовать в учебе - издательство "Освита"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Костенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве на тему «Почему школьные учебники признали непригодными для учебы?».

В пресс-конференции также приняли участие специалисты Института украинского языка.

Как заявила кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела грамматики Института украинского языка Лариса Колибаба, эксперты учреждения признали непригодными учебники по математике для 1-го и 2-го классов из-за большого количества ошибок в них.

“Учитывая большое количество ошибок, обнаруженных в учебниках математики для 1-го и 2-го классов, мы сделали вывод, что эти учебники нельзя использовать в учебном процессе”, - сказала она.

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Колибаба отметила, что в экспертном заключении, предоставленном сотрудниками Института украинского языка по просьбе председателя профильного комитета Верховной Рады Украины, были указаны только самые типичные и самые показательные ошибки. По ее словам, все обнаруженные ошибки систематизированы на: орфографические, грамматические, стилистические, а также логические и технические. В частности, она сообщила, что среди орфографических ошибок самым распространенным является соблюдение правил очередности букв “у” и “в”. Среди грамматических ошибок - неправильно согласованные в роде или числе связующие слова, а также ошибки, предопределенные влиянием русского языка.

В свою очередь кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела научной терминологии Института украинского языка Нина Яценко отметила, что тексты в этих учебниках противоречат действующим нормам правописания современного украинского литературного языка.

“На наш взгляд, прежде чем печатать эти учебники и вводить в учебный процесс начальной школы, стоило согласовать их со специалистами Института украинского языка”, - сказала она.

Главный редактор издательского дома “Освіта”, который выпустил эти учебники, признал, что в экспертном заключении, действительно, есть дельные замечания. В то же время он отметил, что эти недостатки не дают оснований утверждать, что учебники непригодны для использования в школах.

“В экспертном заключении, которое нам направили, есть замечания, которые нельзя считать ошибками”, - сказал Костенко.

Он сообщил, что на сайте издательства для ознакомления учителей и общественности обнародованы недостатки этих учебников. По словам Костенко, сейчас по поводу этих ошибок работает комиссия Министерства образования и науки, и если обнародование недостатков на сайте будет признано недостаточным, издательство разошлет в школы “специальные вклейки”. Это может быть сделано в течение месяца.

Костенко также сообщил, что в издательстве над этими учебниками работал один редактор. Кроме того, привлекался дополнительный литературный редактор и специалист по филологии.

Костенко также сообщил, что редактор этих учебников продолжает работать в издательстве, поскольку он “очень грамотный и квалифицированный”.

Как сообщал УНИАН, о большом количестве ошибок в учебниках по математике для 1-го и 2-го классов недавно заявил народный депутат от «Батькивщины» Иван Стойко.

В частности, по его словам, тернопольские педагоги нашли 153 ошибки и неточности на 149-ти страницах учебника для 1-го класса.

18 октября министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник отверг наличие ошибок в учебниках по математике для 1-го и 2-го классов. Вместе с тем он заверил, что Минобразования проверит эти учебники.

22 октября директор Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Александр Удод заявил, что организаторами развернутой в СМИ кампании против новых школьных учебников являются ряд тернопольских издательств-аутсайдеров. Он также опроверг наличие ошибок в учебниках.

28 октября в Комитете Верховной Рады по вопросам науки и образования сообщили о получении заключения Института украинского языка относительно качества текстов учебников по математике для 1-х и 2-х классов.

Эксперты института исследовали учебники после официального обращения комитета ВР и обнаружили многочисленные языковые (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, логические , а также технические) ошибки. Согласно заключению, эти учебники не могут использоваться в учебном процессе .

Председатель Комитета ВР по вопросам образования и науки Лилия Гриневич направила министру образования и науки Дмитрию Табачнику экспертное заключение Института украинского языка с целью исправления указанных в экспертном заключении ошибок.