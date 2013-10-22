Минобразования обвиняет издательства-аутсайдеры в "политтехнологической операции"

Организаторами развернутой в СМИ кампании против новых школьных учебников является ряд тернопольских издательств-аутсайдеров, заявляет директор Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Александр Удод.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции с участием авторов новых учебников - Веры Науменко и Марьяны Захарийчук, а также главного редактора издательства “Освита” Олега Костенко, Удод сказал: “Первое: ошибок в учебниках нет. Второе: уже нам известны и очевидны причины, и организаторы кампании против новых учебников, которые напечатаны Министерством образования. Третье: современные учебники качественные, они обеспечивают полноценное выполнение учебных планов и программ. И никаких недоразумений, неуместностей, тем более, срывов занятий в школах по этим учебникам, о которых написали наши критики, не произошло”.

Как отметил Удод, в этой ситуации Минобразования видит четкую “политтехнологическую операцию”, поскольку к ней присоединились отдельные народные депутаты, которые озвучили соответствующие заявления в СМИ.

“Раньше перед началом учебного года критиковали Министерство образования за то, что до 1 сентября нет учебников в школе или что их недостаточное количество. Но сезон 2012/13 года был самым успешным по всем количественным показателям, учебники доставлены заблаговременно, то есть здесь аргументов, за что покритиковать Минобразования, не было, потому понятно, вся критика была развернута вокруг содержания учебников”, - сказал Удод.

Он заявил, что организаторами этой кампании являются тернопольские издательства. “В Тернополе есть десяток, которые специализируются на образовательной литературе. Но нужно выходить на всеукраинский рынок, а со своей некачественной литературой они этого сделать не могут”, - сказал Удод.

По его информации, Минобразования получило письма от Антимонопольного комитета, в которых подвергаются анализу некоторые учебники, пособия издательства “Навчальна книга - Богдан”, изданные с нарушением законодательства. “Отсюда их контрответ”, - считает Удод.

Он отметил, что конкурентная борьба всегда была, в том числе в советские времена.

Удод заверил, что если в учебниках и есть какие-то ошибки, то это или технические ошибки издательства, или опечатки, связанные с диалектами, которые не играют роли в учебнике по математике. Кроме того, озвученная в СМИ критика касалась, по словам Удода, в частности, физиологии животных, что, например, курица не может снести столько яиц или не может корова дать столько молока.

“Очевидны приемы подтасовки, инсинуаций, чтобы очернить наши новые учебники”, - убежден Удод.

“Есть ли критика со стороны незаангажированных специалистов, экспертов, ученых, методистов, то скажу, что в последние месяцы таких критических замечаний мы не получали. То есть, та критика, которая прозвучала, она является необъективной”, - подчеркнул Удод.

По его словам, учебники отзываться из школ не будут, но будет проведена определенная работа по исправлению технических ошибок. В частности, 14 ноября состоится совещание со специалистами и преподавателями и будут проанализированы результаты работы за первую четверть, в частности, относительно использования учебников. К тому времени также будут проанализированы все критические замечания, озвученные в СМИ, и по результатам на сайте Министерства образования, а также на сайте издательств, которые осуществляли печать новых учебников, будут обнародованы сообщения об опечатках. Как вариант, по словам Удода, могут быть допечатаны приложения к учебникам с выявленными опечатками, как это обычно делается.

В то же время, сказал он, через пять лет, если будет переиздание этих учебников, «конечно, будут учтены и все замечания специалистов к только что изданным книгам».

Удод не исключил, что за счет издательств может быть осуществлена печать дополнительных тиражей учебников без технических ошибок.

Как сообщал УНИАН, в частности, народный депутат от «Батькивщины» Иван Стойко заявил, что тернопольские педагоги нашли 153 ошибки и неточности на 149 страницах учебника по математике для 1-го класса. По его словам, не лучшим является качество учебников по математике для 2-го класса.

По словам Стойко, в учебниках обнаружены грубые русизмы, пропущены запятые, тире, есть ошибки в математическом материале.