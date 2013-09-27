СМИ: В новом учебнике по математике насчитали 160 ошибок (видео)

Первоклассники не могут освоить материала и решить задач, рекомендованных Министерством образования и науки Украины из-за несоответствия содержания учебника программе, а часто - и здравому смыслу, сообщает ZIK.

Так, в нем можно найти примеры вроде 12:2=12 или 37-3>35, а вместо "Который час?" учебник спрашивает "Сколько времени?" и предлагает школьникам "начертить длину".

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«К сожалению, мы уже привыкли к тому, что ошибок много, и учитель - хороший учитель - всегда справится. Мы уже отошли от того стереотипа, что учебник должен быть аксиомой. Мы уже понимаем, что в учебниках есть ошибки, мы привыкли к ошибкам украиноязычным, грамматическим» , - говорит директор львовской школы Михаил Эрстенюк.

По данным издания, общий тираж учебника составил 200 тысяч экземпляров, которые поступили в каждую третью школу страны.

«Мы эти вещи заметили еще в первом семестре прошлого учебного года, работая с учебниками первого класса, где мы увидели несоответствие программного материала и содержательного наполнения учебников, в частности, учебника по математике», - сообщила Галина Сличная - начальник управления образования Львовского городского совета.

Однако многочисленные обращения педагогов в министерство не дали результата - первоклассники и дальше начинают изучение математики с "начертания длины".