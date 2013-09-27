СМИ: В новом учебнике по математике насчитали 160 ошибок (видео)
Журналисты насчитали 160 ошибок на 140 страницах нового учебника по математике для первого класса, победившего во Всеукраинском конкурсе для начальной школы
Первоклассники не могут освоить материала и решить задач, рекомендованных Министерством образования и науки Украины из-за несоответствия содержания учебника программе, а часто - и здравому смыслу, сообщает ZIK.
Так, в нем можно найти примеры вроде 12:2=12 или 37-3>35, а вместо "Который час?" учебник спрашивает "Сколько времени?" и предлагает школьникам "начертить длину".
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«К сожалению, мы уже привыкли к тому, что ошибок много, и учитель - хороший учитель - всегда справится. Мы уже отошли от того стереотипа, что учебник должен быть аксиомой. Мы уже понимаем, что в учебниках есть ошибки, мы привыкли к ошибкам украиноязычным, грамматическим» , - говорит директор львовской школы Михаил Эрстенюк.
По данным издания, общий тираж учебника составил 200 тысяч экземпляров, которые поступили в каждую третью школу страны.
«Мы эти вещи заметили еще в первом семестре прошлого учебного года, работая с учебниками первого класса, где мы увидели несоответствие программного материала и содержательного наполнения учебников, в частности, учебника по математике», - сообщила Галина Сличная - начальник управления образования Львовского городского совета.
Однако многочисленные обращения педагогов в министерство не дали результата - первоклассники и дальше начинают изучение математики с "начертания длины".