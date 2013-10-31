Fitch прогнозирует для Украины инфляцию на уровне 5% в 2014 году

Согласно отчету агентства, который презентовал Чарльз Севилль, среднегодовая инфляция в Украине по итогам 2013 года ожидается на уровне 1,5%, в следующем году – на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, показатель инфляции в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с августом не изменился и составил 0%, в годовом выражении (против сентября 2012 года) зафиксирована дефляция в 0,5%, с начала 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

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В то же время, в сентябре впервые с начала года базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) по сравнению с августом 2013 года ускорилась до 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам 2012 года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

В октябре МВФ в своем прогнозе развития мировой экономики снизил прогноз инфляции по Украине до 0% в 2013 и 1,9% в 2014 году. Согласно прогнозу Всемирного банка, уровень инфляции в Украине по итогам 2013 года составит 0,3%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.