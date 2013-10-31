Fitch: Экономика Украины в 2014 году вырастет более чем на 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свою оценку нулевого роста ВВП Украины по итогам текущего года и прогнозирует рост ВВП на 2,2% в следующем году, сообщил журналистам директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой международного рейтингового агентства Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Прогноз по росту экономики Украины пересмотрен. По нашим оценкам, в текущем году рост будет нулевым. Экономика Украины в рецессии с ниспадающими темпами роста, и перспектив для получения финансирования МВФ нет. В то же время, мы ожидаем положительный рост уже в 2014 году на уровне 2,2%», - сказал Чарльз Севилль.