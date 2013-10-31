Fitch прогнозирует падение резервов НБУ до $12,9 млрд в 2014 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, сообщил сегодня журналистам директор суверенной аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Ratings Чарльз Севилль.

«Резервы остаются стабильными в последние месяцы. В то же время, за первые 8 месяцев резервы упали больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку прямые инвестиции были ниже и чистые заимствования также снизились. Вместе с тем, погашение кредитов МВФ поглотило значительную часть резервов», - сказал Севилль.

По его словам, курс национальной валюты по отношению к доллару США снизится до 8,5 грн за доллар в 2014 году. «В нашем прогнозе мы делаем предположение о снижении курса гривни к доллару до 8,5 в следующем году. При этом девальвация не будет такой, как это было в 2008 году, и не приведет к финансовой нестабильности, поскольку банковские балансы менее привязаны к доллару, нежели это было ранее», - добавил представитель агентства.