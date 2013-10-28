Виноделы заявляют, что треть украинских вин - фальсификат

В Украине ежегодно производится 30-32 млн декалитров вин, однако в стране нет такого количества винограда, которое обеспечило подобный уровень производства, что говорит о фальсификации около 30% продукции, считает исполнительный директор винодельческой компании «Одессавинпром» Владимир Масленков.

«У нас около 10 млн декалитров продукции фальсифицированы… В Украине нет такого количества винограда», - сказал Масленков журналистам после пресс-конференции в УНИАН, отметив, что под виноградниками в Украине находится 60-65 тыс. га.

«В вино некоторые производители добавляют сахар, сбраживают и получают водно-спиртовую виноградную смесь. В некоторых странах этот продукт назвали бы виноградным напитком, но никак не вином», - добавил он.

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Однако, по его словам, в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и гармонизации законодательства между странами, существует вероятность, что такая продукция исчезнет с украинского рынка ввиду своей неконкурентоспособности и несоответствия технологии производства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство виноматериалов в Украине в 2012 году составило более 23 млн декалитров, что на 8,1% меньше, чем в 2011 году. При этом на переработку в прошлом году поступило 329,6 тыс. тонн винограда разных сортов, что уступает показателю 2011 года на 6,9%.