Янукович не сомневается в подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Светлодарске Донецкой области.

Президент отметил, что евроинтеграция «не наступила в этом году неожиданно», Украина многие годы занималась подготовкой к переходу на новые стандарты в разных отраслях промышленности и жизнедеятельности.

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Как сказал Янукович, евроинтеграция сегодня - это «требования времени, европейского рынка и других мировых рынков».

По его словам, Украина много лет занимается процессом евроинтеграции. «Евроинтеграция для Украины - это процесс, которым мы занимаемся много-много лет... И саммит в Вильнюсе 29 ноября - это своеобразное подведение итогов нашей работы, особенно за последние 2-3 года», - добавил глава государства.

Янукович отметил, что подписание Соглашения об ассоциации и зоне о свободной торговле - это обоюдное решение Украины и стран Евросоюза.

«Мы идем по намеченному пути. И если будет в ноябре месяце подписан договор, а у меня нет сомнений, что он будет подписан, значит, мы достигли цели на данном этапе», - заявил Янукович.

По его словам, потом будет процесс имплементации этого документа, переход на безвизовый режим со странами Евросоюза.