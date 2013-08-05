Украинское вино в Беларуси готовы проверить ученые

Ученые Национального института винограда и вина «Магарач» готовы проверить органолептические показатели партии вин «Инкерманского завода марочных вин», по которым отечественные поставщики получили замечания белорусской стороны. Ведь именно Институт «Магарач» является одним из самых авторитетных научных центров виноделия на постсоветском пространстве.

Об этом сегодня заявил и.о. директора НИВиВ «Магарач» Виктор Загоруйко, сообщает РБК-Украина.

«Качество крымских вин прошло испытание временем и закреплено вековыми традициями виноградарства и виноделия. Ученые Института «Магарач» готовы провести органолептические исследования и обнародовать их результаты. Для этого мы располагаем одним из лучших кадровых составов в системе Украинской академии аграрных наук», – подчеркнул Виктор Загоруйко.

По его словам, Национальный институт винограда и вина «Магарач» является одним из лучших научных учреждений на постсоветском пространстве, где проводятся исследования качества вина и работы по селекции сортов винограда.

«Сейчас мы осуществляем систематические исследования винодельческой продукции и планируем построить в Ялте новый селекционно-биотехнологический центр», – добавил директор НИВиВ «Магарач».

Напомним, в Белоруссии отменили действие сертификата, выданного на партию вин «Легенда Инкермана» крымского «Инкерманского завода марочных вин», урожая 2011 года. Такое решение в Министерстве торговли Белоруссии обосновали несоответствием органолептических показателей крымского товара.