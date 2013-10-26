СМИ: Крыму угрожает экологическая катастрофа из-за химического оружия

Автономной республике Крым грозит экологическая катастрофа в связи с невыполнением программы по утилизации советского химического оружия, пишет сегодня газета «Зеркало недели. Украина».

В частности, подчеркивается, что непринятие Украиной мер по утилизации захороненного на дне Черного и Азовского морей химического оружия дают основание говорить о реально существующей угрозе экологической катастрофы в регионе.

Ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении ZN.UA, издание сообщает, что программа поиска и обезвреживания остатков химического оружия в Черном море была свернута с показателем выполнения менее 50%. При этом правительство не стало ее продлевать, несмотря на то, что на популярных крымских пляжах в воде были обнаружены следы распада боевых отравляющих веществ.

«Как известно, Украине химическое оружие досталось со времен Второй мировой войны. Контейнеры и боеприпасы с ипритом, люизитом, зарином и зоманом затоплены практически по всему крымскому побережью Черного моря, есть и в Азовском. В 1941 г., перед оккупацией Крыма немецкими войсками, советское командование приняло решение: боеприпасы с ОВ (отравляющими веществами), уже тогда бывшие под запретом нескольких конвенций, "спрятать" в море. В настоящее время Россия располагает координатами всех мест затопления, но предоставить данные украинской стороне отказывается, поэтому поиски затопленного химоружия Украине пришлось вести своими силами», - пишет газета.

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При этом поясняется, что технология обезвреживания проста: контейнер (как правило, металлические бочки) омоноличивают (помещают в саркофаг — железный каркас, который заливают специальным бетоном), а затем перезатопляют на больших глубинах, не менее 130 метров. Срок действия программы истек в 2010 г. с показателем выполнения 36-44%, но Кабмин отказался ее продлевать.

Согласно документам, на которые ссылается ZN.UA, в Керченском проливе остаются 60 саркофагов с обезвреженным химоружием, требующих перезатопления на больших глубинах.

«Это представляет собой навигационную и экологическую угрозу», - говорится в документе.

При этом из другого документа следует, что технологические площадки, куда транспортируют омоноличенные саркофаги, находятся на малой глубине.

"В настоящее время 46 саркофагов (77% от омоноличенных) находятся на рабочей площадке в прибрежной полосе Керченского пролива на глубине пять метров, но не перезахоронены на большие глубины в соответствии с технологией обезвреживания контейнеров с остатками химического оружия», - цитирует газета переписку главы Счетной палаты с Президентом в 2010 году.

Согласно переписке, в Керченском проливе, в районе населенного пункта Героевское, которое является зоной массового отдыха населения, содержание продукта распада боевых ядовитых веществ в пробе воды превышает допустимую норму в 3,5 раза.

«Найденный в июле 2007 года в этом районе частично разрушенный контейнер L400 с химическим оружием до этого времени остается на месте нахождения неомоноличеным. В районе мыса Белый, где располагаются плантации мидий. Его содержание превышает допустимую норму в 3,46 раза», - говорится в сообщении.