СМИ: Техногенная катастрофа угрожает Киеву и всей Украине

Не только жителям столицы, но и всей Украине грозит техногенная и экологическая катастрофа, если в ближайшее время не провести реконструкцию Бортнической станции аэрации. Как пишет газета «Сегодня», тревогу бьют в "Киевводоканале".

Виктория Яковлева, советник главы правления по информационной политике "Киевводоканала" говорит, что на сегодняшний день техническое состояние БСА – критическое, ее системы – крайне изношены, а реконструкция в ближайшее время – просто необходима.

"Если рассматривать категории "отличную", "хорошую", "удовлетворительную" и "неудовлетворительную", так состояние, наверное, уже больше неудовлетворительное, - подтверждает слова Яковлевой Владимир Бражник, директор Бортнической станции. – Проблема очень большая. И для города, и для станции".

Он рассказывает, что самые главные аспекты проблемы – это максимальный износ оборудования блоков, особенно – первого и второго, а также – иловые поля. "Там у нас накоплено уже свыше 10 млн кубометров осадков, и это – очень большая проблема предприятия", - говорит он.

Если системы Бортнической станции откажут, жители столицы будут сидеть без воды.

"Поставка воды в городе будет минимальная, водопотребление будет ограничено до уровня, так называемой, "экологической брони", - рассказывает Яковлева. - Стоки также некуда будет принимать – у нас ведь только одна станция". БСА – это действительно единственное очистительное сооружение Киева, в то время как столицы других государств имеют по несколько подобных сооружений.

Однако не только у Киева будут проблемы, если на станции что-то пойдет не так. В "Водоканале" говорят, что отказ ее систем чреват полной экологической катастрофой для всей страны.

"Если будет заражена речка Днепр, то это уже техногенная катастрофа, - отмечает Виктория Яковлева. – В связи с тем, что Киев находится выше по течению, вся территория Украины, которая использует воду из Днепра, попадет под угрозу экологического загрязнения".

При этом, как в "Киевводоканале", так и на Бортнической станции считают, что станция может отказать практически в любой момент. "Вот в этом году, в январе месяце была большая авария на коллекторе. Это может повториться в любой момент в другом месте", - говорит директор БСА, Владимир Бражник.

"Реконструкция станции требует огромных затрат, - говорит Виктория Яковлева. - Для того, чтобы реконструировать такую большую станцию нужно, чтобы был проект. Но до сих пор полного проекта реконструкции Бортнической станции нет".

Город выделить такую сумму не может потому, что ее просто нет ни в одном городском бюджете – считает Яковлева. "Город не потянет таких денег. Мы считаем, что это должно выделить правительство", - говорит она.