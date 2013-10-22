На Киевщине водитель протаранил припаркованный автомобиль: есть жертвы

Как сообщает областное управление ГАИ, авария произошла недалеко от Гостомеля. 37-летний водитель автомобиля, DAF "с полуприцепом ,,SCHMITZ", двигаясь по правой полосе движения в направлении г. Киева, наехал на четырех пешеходов, которые стояли у припаркованной,, Нonda ACCORD "

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Как установили правоохранители, погибшие стояли позади автомобиля, закрывая габаритные огни.

В результате дорожно-транспортного происшествия трое мужчин и одна женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

"Госавтоинспекция Киевщины обращается ко всем участникам дорожного движения В случае вынужденной остановки транспортного средства, тем более в темное время суток, обязательно выставьте знак аварийной остановки, включите аварийные и габаритные огни и сделайте все возможное, чтобы вы были заметны для других участников дорожного движения ", говорится в сообщении ведомства.