Рецидивист задушил 8-летнего мальчика за отказ выпить водки

Спасатели обнаружили тело восьмилетнего мальчика Александра Сидило, пропавшего 10 октября в Очакове, сообщают «Новости-N».

Сегодня утром тело ребенка выбросило на берег коммунально-спасательной службы Очакова. Обнаружил его дежурный.

Предварительно установлено, что Александр Сидило был задушен неоднократно судимым 30-летним местным жителем за отказ выпить водки. Затем рецидивист выбросил тело мальчика в лиман.

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Следственным отделом Очаковского ГО УМВД начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.