Парень задушил несовершеннолетнего друга из-за разбитого монитора

В городе Новомосковске Днепропетровской области убили 13-летнего ребенка. В милицию о пропаже мальчика сообщили его родители. Тело подростка нашли в выгребной яме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Днепропетровской области, в день убийства мальчик пошел гулять с друзьями. Много свидетелей видели его на остановке общественного транспорта недалеко от места жительства. Там пострадавший подошел к знакомому 17-летнему парню, студенту одного из днепропетровских техникумов. Через некоторое время ребята купили в магазине пиво и пошли в сторону недостроенного здания.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого парня, опросили его и выяснили, как развивались дальнейшие события. Во время совместного распития пива между убийцей и убитым возникла ссора из-за разбитого ранее монитора ноутбука. Старший парень, которому было выдвинуто это обвинение, схватил младшего за шею и начал душить, пока последний не перестал дышать. Чтобы скрыть следы преступления, он за ноги оттащил тело умершего к заброшенному туалету. Вещи потерпевшего оставил на месте преступления. Ценностью посчитал только мобильный телефон, который забрал с собой и сдал в ломбард.

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Юному преступнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.