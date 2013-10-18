На Сумщине автобус с пассажирами влетел в дерево, есть пострадавшие
20:27, 18 октября 2013Общество
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В Сумской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали 7 пассажиров рейсового автобуса.
В Сумской области в ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса / Фото: uk.wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, ДТП произошло сегодня, 18 октября, около 16 часов вблизи с. Чеберяки Роменского района.
Как выяснилось, автобус ПАЗ двигался по дороге вверх, однако из-за технической неисправности покатился назад, съехал в кювет, где врезался в дерево.
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По предварительным данным, 7 человек получили телесные повреждения, 5 из них были госпитализированы в больницу.
Теперь милиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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