На Сумщине автобус с пассажирами влетел в дерево, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, ДТП произошло сегодня, 18 октября, около 16 часов вблизи с. Чеберяки Роменского района.

Как выяснилось, автобус ПАЗ двигался по дороге вверх, однако из-за технической неисправности покатился назад, съехал в кювет, где врезался в дерево.

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По предварительным данным, 7 человек получили телесные повреждения, 5 из них были госпитализированы в больницу.

Теперь милиция выясняет все обстоятельства ДТП.