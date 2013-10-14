В Одессе приговорили к 10 годам заключения жителя Канады

В Одессе осудили гражданина Канады.

Суд признал канадца виновным по ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.1 ст.14, ч.3 ст.305 УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на прокуратуру области.

Было установлено, что в июле-октябре 2010 года, по предварительному сговору с двумя гражданами Украины, канадец пытался перевезти из порта "Beira" (Восточная Африка, Республика Мозамбик) в Канаду транзитом через территорию нашей страны среди груза керамической плитки 759 брикетов особо опасного наркотического средства - гашиша.

Судебный процесс длился почти три года, в это время было рассмотрено значительное количество ходатайств сторон процесса, проверены все обстоятельства совершенного преступления, установлены и допрошены дополнительные свидетели.

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Осужденные не согласились с первым приговором, подали апелляцию, которая постановлением апелляционного суда Одесской области была не удовлетворена. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

По словам пресс-секретаря Одесской областной прокуратуры Инны Вербы, канадец будет отбывать срок на территории Украины, правда, пока не известно, в какой именно колонии.