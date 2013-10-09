На Днепропетровщине инспектор конвойной службы торговал наркотиками

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области совместно с областной прокуратурой и департаментом внутренней безопасности МВД задержали старшего инспектора взвода конвойной службы Днепродзержинского горуправления милиции, который сбывал наркотики наркозависимым лицам.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в области, 29-летнего конвоира задержали на прошлой неделе «на горячем» во время реализации марихуаны на территории одной из школ Днепропетровска.

По информации УСБУ, есть подозрение, что старший инспектор мог сбывать наркотики подсудимым.

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Во время обыска по месту жительства работника милиции он добровольно выдал 12 тюков с марихуаной и 20 тыс. грн, полученных от реализации наркотических веществ.

Задержанному конвоиру сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.